Őszi túlélőkalauz: kabátra, esernyőre fel! Top 3+1 akciós ajánlat az eső és a hűvös ellen
Egy könnyű sál vagy kendő a reggeli hideg ellen is véd, és gyakran már október elején jól jön egy vékony sapka vagy kesztyű, még ha ilyenkor kissé túlzásnak is tűnik. A Lidl-ben most jó áron szerezhetünk be mindent, ami az őszi időjárásban szükséges.
Az őszi időjárás előrejelzések szerint egyre hűvösebb hajnalok várnak ránk, térségünkre is esőt jósolnak a meteorológusok. Sőt, az északi szél is megélénkül, helyenként erős széllökések is várhatók. Hajnalban, amikor munkába indulunk maximum 10 fok lehet. Szeszélyesebb az ősz, mint az április, a reggeli napfénynek már nincs ereje, délben sem az igazi már, estére pedig hideg szél is támad, és esőt hozhat.
Ilyen időben sosem könnyű eldönteni, mit vegyünk fel. A reggeli csípős hidegben már majdnem elővesszük a télikabátot, de dél körül megbánjuk, hogy nem pólót húztunk. A legbiztosabb stratégia tehát: réteges öltözködés.
Időben készülj a hűvös őszi időjárásra!
A Lidl legfrissebb, október másodikától érvényes ajánlatai felkészítenek a hűvös őszi napokra. Az aktuális katalógus segít az őszi öltözködésben.
1. Kezdjük a sort a kabáttal, 5500 forintért olyan dzsekit kaphatunk, amely alá, ha rétegesen öltözünk, akár az első fagyos napokig is velünk lehet
2. Az úgynevezett aláöltözet is fontos, ebből is nagy a választék
Egy hosszú ujjú póló mindig jó, ha kéznél van a ruhatárunkban.
3. Fontos kiegészítő lesz az esernyő, amelyet most 1999 forintért szerezhetünk be
Az összecsukható esernyő praktikus kellék a sétához, ha elkap bennünket az eső, és az előrejelzések szerint erre egyre nagyobb az esély.
+1 Hétfőtől pedig már a pihe-puha párnákról és takarókról is gondoskodhatunk, hogy alvás közben se fázzunk