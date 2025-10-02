október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
40 perce

Őszi túlélőkalauz: kabátra, esernyőre fel! Top 3+1 akciós ajánlat az eső és a hűvös ellen

Címkék#esernyő#póló#Lidl#hajnal#kendő#dzseki#ősz#időjárás#kesztyű

Egy könnyű sál vagy kendő a reggeli hideg ellen is véd, és gyakran már október elején jól jön egy vékony sapka vagy kesztyű, még ha ilyenkor kissé túlzásnak is tűnik. A Lidl-ben most jó áron szerezhetünk be mindent, ami az őszi időjárásban szükséges.

Kisalföld.hu

Az őszi időjárás előrejelzések szerint egyre hűvösebb hajnalok várnak ránk, térségünkre is esőt jósolnak a meteorológusok. Sőt, az északi szél is megélénkül, helyenként erős széllökések is várhatók. Hajnalban, amikor munkába indulunk maximum 10 fok lehet. Szeszélyesebb az ősz, mint az április, a reggeli napfénynek már nincs ereje, délben sem az igazi már, estére pedig hideg szél is támad, és esőt hozhat.

őszi időjárás
A hűvösebbre fordult őszi időjárás miatt érdemes rétegesen öltözködni - Fotó: maxbelchenko

Ilyen időben sosem könnyű eldönteni, mit vegyünk fel. A reggeli csípős hidegben már majdnem elővesszük a télikabátot, de dél körül megbánjuk, hogy nem pólót húztunk. A legbiztosabb stratégia tehát: réteges öltözködés.

Időben készülj a hűvös őszi időjárásra!

A Lidl legfrissebb, október másodikától érvényes ajánlatai felkészítenek a hűvös őszi napokra. Az aktuális katalógus segít az őszi öltözködésben.

1. Kezdjük a sort a kabáttal, 5500 forintért olyan dzsekit kaphatunk, amely alá, ha rétegesen öltözünk, akár az első fagyos napokig is velünk lehet

Ezekkel a Lidl dzsekikkel nem fog ki rajtunk az őszi időjárás

2. Az úgynevezett aláöltözet is fontos, ebből is nagy a választék

Egy hosszú ujjú póló mindig jó, ha kéznél van a ruhatárunkban.

Hosszú ujjú Lidl pólók aláöltözetnek

3. Fontos kiegészítő lesz az esernyő, amelyet most 1999 forintért szerezhetünk be

Az összecsukható esernyő praktikus kellék a sétához, ha elkap bennünket az eső, és az előrejelzések szerint erre egyre nagyobb az esély.

Összecsukható Lidl esernyők esős őszi időjárásban

+1 Hétfőtől pedig már a pihe-puha párnákról és takarókról is gondoskodhatunk, hogy alvás közben se fázzunk

Esztétikus párnák és takarók az őszi hideg ellen a Lidl-ből

 

 

