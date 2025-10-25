1 órája
Őszi kikapcsolódás a Fehér úti tónál Sopronhoz közel - videó
A Sopronhoz közeli Fehér úti tó őszi színekben pompázik, ilyenkor különösen szép látványt nyújt, és remek úti cél mindazoknak, akik a szabadban szeretnének kikapcsolódni. Ősszel egy másik arcát mutatja.
A tó környéke csendes, rendezett és könnyen megközelíthető, így ideális hely egy rövid kiránduláshoz vagy akár egy nyugodt délutáni sétához is az őszi napsütésben.
Ősz a Fehér úti tónál
A természet őszi arca most mutatja legszebb oldalát: a fák lombjai sárgába, narancsba és vörösbe öltöznek, a vízparton pedig békés hangulat fogadja a látogatókat. A tó körüli sétányok jól karbantartottak, padok és pihenőhelyek is találhatók a területen, így bárki kényelmesen eltölthet itt néhány órát.
Az őszi szünetben is érdemes felkeresni a Fehér úti tavat. A várhatóan kellemes, napos idő kedvez a szabadtéri programoknak, és kiváló alkalmat nyújt arra, hogy egy kis időre kiszakadjunk a mindennapok rohanásából.
Akár családi kirándulásra, akár egy csendes pihenésre vágyunk, a Fehér úti tó ideális választás. A nyugalmas környezet és a szép őszi táj garantáltan segít feltöltődni és új energiát gyűjteni.