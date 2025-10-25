október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természetjárás

1 órája

Őszi kikapcsolódás a Fehér úti tónál Sopronhoz közel - videó

Címkék#sárga#piros#ősz#kikapcsolódás#szín#tó

A Sopronhoz közeli Fehér úti tó őszi színekben pompázik, ilyenkor különösen szép látványt nyújt, és remek úti cél mindazoknak, akik a szabadban szeretnének kikapcsolódni. Ősszel egy másik arcát mutatja.

Varga Henrietta

A tó környéke csendes, rendezett és könnyen megközelíthető, így ideális hely egy rövid kiránduláshoz vagy akár egy nyugodt délutáni sétához is az őszi napsütésben.

ősz
Az ősz is varázslatos a Fehér úti tónál. 
Fotó: Rombai Péter

Ősz a Fehér úti tónál

A természet őszi arca most mutatja legszebb oldalát: a fák lombjai sárgába, narancsba és vörösbe öltöznek, a vízparton pedig békés hangulat fogadja a látogatókat. A tó körüli sétányok jól karbantartottak, padok és pihenőhelyek is találhatók a területen, így bárki kényelmesen eltölthet itt néhány órát.

Az őszi szünetben is érdemes felkeresni a Fehér úti tavat. A várhatóan kellemes, napos idő kedvez a szabadtéri programoknak, és kiváló alkalmat nyújt arra, hogy egy kis időre kiszakadjunk a mindennapok rohanásából.

Akár családi kirándulásra, akár egy csendes pihenésre vágyunk, a Fehér úti tó ideális választás. A nyugalmas környezet és a szép őszi táj garantáltan segít feltöltődni és új energiát gyűjteni.

Fotó: Rombai Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu