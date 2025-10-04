október 4., szombat

Olvassunk!

34 perce

Országos Könyvtári Napok 2025 - Mutatjuk a részletes programokat!

Címkék#Központi Könyvtár#Országos Könyvtári Nap#ménfőcsanaki fiókkönyvtár#játék#program

Október első napjaiban a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódóan – programokkal, rendezvényekkel, játékokkal hívja fel a figyelmet az intézményben található szolgáltatásokra.

Kisalföld.hu
Országos Könyvtári Napok 2025 - Mutatjuk a részletes programokat!

A rendezvénysorozat célja, hogy közelebb hozza a könyvtár világát minden korosztályhoz, és bemutassa, mennyi lehetőséget rejt magában az olvasás, a tanulás és a közösségi élmény.

Programok

2025. október 6-12.
Ugrás a tudásba – Ki Mit Tud? - online könyvtárhasználati erőpróba.

2025. október 6-20.
Helyszín: Ménfőcsanak, Bezerédj-kastély kiállítóterme 
B. Németh Hedvig babakiállítása

2025. október 6. (hétfő), 11 óra
Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár
Mesehét megnyitása, a Benedek Elek meseillusztrációs rajzpályázat eredményhirdetése, a legszebb alkotásokból kiállítás a Bezerédj-kastélyban.

2025. október 6. (hétfő), 15.30 óra
Helyszín: Marcalvárosi Fiókkönyvtár
Székely Vera családterapeuta előadása: Csend hangjai - Hogyan éljük át napjaink negatív eseményeit könyvek segítségével

2025. október 6. (hétfő), 17.00 óra
Helyszín: Szentiváni Fiókkönyvtár
Diavetítés gyerekeknek: Kicsi Mimi iskolás lettBorsószem hercegkisasszony

2025. október 6. (hétfő), 18.00 óra
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem
"Nemcsak gyógy-, de fűszer is!" Dr. Pottyondy Ákos túravezető, gyógynövényszakértő előadása

2025. október 7-31.
Köztünk élő Irodalom – Évfordulós kvíz

2025. október 7. (kedd), 8, 9 és 10 óra
Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár
Meselabirintus Dobay-Nagy Annamáriával elsősöknek.

2025. október 7. (kedd), 10 óra
Helyszín: Központi Könyvtár klubhelyisége
Kvízkalandok mesehősökkel 3-4 osztályos gyermekeknek.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Tel.: 06-96/516-677

2025. október 7. (kedd), 10 óra
Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár
Óvodások versmondása

2025. október 7. (kedd), 13 óra
Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár
Mesemondóverseny 1-6. osztályos tanulóknak

2025. október 7. (kedd), 16.00 és 16.45 óra
Helyszín: Központi Könyvtár klubhelyiség
Egy kis szörnyeteg naplója - Papírszínházas mese és kézműves foglalkozás

2025. október 7. (kedd), 17.00 óra
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem
Filmmánia - ifjúsági filmklub: "Boldogok a sajtkészítők" francia vígjáték, 90 perc 2024

2025. október 8. (szerda)
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár és a Központi Könyvtár
Nyílt nap a könyvtár minden részlegében: könyvtárbemutatók, a szolgáltatások bemutatása. Ajándék minden 5. beiratkozónak és minden 50. látogatónak.

2025. október 8. (szerda) 16.30 és 17.00 óra
Helyszín: Központi Könyvtár Klubhelyiség
Diavetítés gyerekeknek: Tappancs, a szökevény, A rút kiskacsa

2025. október 9. (csütörtök), 9.00 óra
Helyszín: Központi Könyvtár Klubhelyiség
"Nagy idők nagy férfiai - az ismeretlen aradi vértanúk" Horváth Gábor előadása

2025. október 9. (csütörtök), 10.00-13.00 óra
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem
"Győr története II. - 1447-től 1743-ig" Helytörténeti konferencia

2025. október 9. (csütörtök), 11.00 óra
Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár
Mesék az állatokról – Állatos mesék, mondókák, dalok. Találkozás dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutatóval

2025. október 9. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: Központi Könyvtár Klubhelyiség
Szőnyi Ferenc ultratriatlonista – ismeretterjesztő előadás

2025. október 9. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár Muzeális gyűjtemény
Diavetítés gyerekeknek: Hová bújik a HoldBengáli tigris a hátsó kertben 

2025. október 10. (péntek), 8.00-12.00 óra
Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár
Meserétes” – Mesemondás 2. osztályosok számára

2025. október 10. (péntek), 10.00 óra
Helyszín: Központi Könyvtár Klubhelyiség
Rendhagyó irodalomóra Gecsei Ádám - Gondár FlóraAcca és Zokni

2025. október 10. (péntek), 17.00 óra
Helyszín: Győrszentiváni Fiókkönyvtár
Lepkés kitűző készítése - kézműves foglalkozás

2025. október 10. (péntek), 17.00 óra
Helyszín: Gyárvárosi Fiókkönyvtár
Győri Fotóklub Egyesület "Álom és Valóság" című kiállításának megnyitója. A kiállítás 2025. november 7-ig látogatható.

 

