Országos Könyvtári Napok 2025 - Mutatjuk a részletes programokat!

A rendezvénysorozat célja, hogy közelebb hozza a könyvtár világát minden korosztályhoz, és bemutassa, mennyi lehetőséget rejt magában az olvasás, a tanulás és a közösségi élmény.

Programok

2025. október 6-12.

Ugrás a tudásba – Ki Mit Tud? - online könyvtárhasználati erőpróba.

2025. október 6-20.

Helyszín: Ménfőcsanak, Bezerédj-kastély kiállítóterme

B. Németh Hedvig babakiállítása

2025. október 6. (hétfő), 11 óra

Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár

A Mesehét megnyitása, a Benedek Elek meseillusztrációs rajzpályázat eredményhirdetése, a legszebb alkotásokból kiállítás a Bezerédj-kastélyban.

2025. október 6. (hétfő), 15.30 óra

Helyszín: Marcalvárosi Fiókkönyvtár

Székely Vera családterapeuta előadása: Csend hangjai - Hogyan éljük át napjaink negatív eseményeit könyvek segítségével

2025. október 6. (hétfő), 17.00 óra

Helyszín: Szentiváni Fiókkönyvtár

Diavetítés gyerekeknek: Kicsi Mimi iskolás lett, Borsószem hercegkisasszony

2025. október 6. (hétfő), 18.00 óra

Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem

"Nemcsak gyógy-, de fűszer is!" Dr. Pottyondy Ákos túravezető, gyógynövényszakértő előadása

2025. október 7-31.

Köztünk élő Irodalom – Évfordulós kvíz

2025. október 7. (kedd), 8, 9 és 10 óra

Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár

Meselabirintus Dobay-Nagy Annamáriával elsősöknek.

2025. október 7. (kedd), 10 óra

Helyszín: Központi Könyvtár klubhelyisége

Kvízkalandok mesehősökkel 3-4 osztályos gyermekeknek.

A részvétel regisztrációhoz kötött. Tel.: 06-96/516-677

2025. október 7. (kedd), 10 óra

Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár

Óvodások versmondása

2025. október 7. (kedd), 13 óra

Helyszín: Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár

Mesemondóverseny 1-6. osztályos tanulóknak

2025. október 7. (kedd), 16.00 és 16.45 óra

Helyszín: Központi Könyvtár klubhelyiség

Egy kis szörnyeteg naplója - Papírszínházas mese és kézműves foglalkozás

2025. október 7. (kedd), 17.00 óra

Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem

Filmmánia - ifjúsági filmklub: "Boldogok a sajtkészítők" francia vígjáték, 90 perc 2024

2025. október 8. (szerda)

Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár és a Központi Könyvtár

Nyílt nap a könyvtár minden részlegében: könyvtárbemutatók, a szolgáltatások bemutatása. Ajándék minden 5. beiratkozónak és minden 50. látogatónak.