Két győri és egy soproni étterem vár ínycsiklandó fogásokkal

Ahogyan arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk a magyarországi éttermek legjava komponál és kínál többfogásos menüsorokat. A magas gasztronómiával, megfizethető áron ismerkedhetnek meg az érdeklődők az Országos Étterem Héten.

Két győri és egy soproni étterem az Országos Étterem Héten

Az országos étterem héten

a top kategóriájú éttermek 6.900,

a prémium besorolásúak 8.900,

az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól kínálják különleges ételsoraikat

szervízdíjjal együtt.

A honlapon böngészve találtunk három éttermet a Kisalföldről, melyek az Országos Étterem Héthez csatlakoztak. Finom falatokat ehetünk a gyirmóti Arduno Étteremben, vagy a győri Belga Étterem és Sörözőben. Sopronban a ZAKAnT Étterem & Fine Bisztró csatlakozott a kezdeményezéshez.

Tavalyelőtt a gasztronómia szerelmeseit öt helyszín várta Győr-Moson-Sopronból, megnéztük hogyan készülnek a finom fogások.