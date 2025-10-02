október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos Étterem Hét

59 perce

Két győri és egy soproni étterem vár ínycsiklandó fogásokkal

Címkék#sopron#győr#étterem

Elérkezett az ország legízletesebb hete! Október 2. és 19. között több mint 200 étterem mutatja be kínálata legjavát 18 napon keresztül. Egy soproni és két győri étterem is részt vesz a DiningCity Országos Étterem Héten.

Kisalföld.hu
Két győri és egy soproni étterem vár ínycsiklandó fogásokkal

Ahogyan arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk a magyarországi éttermek legjava komponál és kínál többfogásos menüsorokat. A magas gasztronómiával, megfizethető áron ismerkedhetnek meg az érdeklődők az Országos Étterem Héten.

Országos Étterem Hét
Országos Étterem Hét: két győri étterem is a résztvevők között. Forrás: Kisalföld archívum

Két győri és egy soproni étterem az Országos Étterem Héten 

Az országos étterem héten 

  • a top kategóriájú éttermek 6.900, 
  • a prémium besorolásúak 8.900, 
  • az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól kínálják különleges ételsoraikat

szervízdíjjal együtt.

A honlapon böngészve találtunk három éttermet a Kisalföldről, melyek az Országos Étterem Héthez csatlakoztak. Finom falatokat ehetünk a gyirmóti Arduno Étteremben, vagy a győri Belga Étterem és Sörözőben. Sopronban a ZAKAnT Étterem & Fine Bisztró csatlakozott a kezdeményezéshez.

Tavalyelőtt a gasztronómia szerelmeseit öt helyszín várta Győr-Moson-Sopronból, megnéztük hogyan készülnek a finom fogások.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu