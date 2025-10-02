1 órája
Két győri és egy soproni étterem vár ínycsiklandó fogásokkal
Elérkezett az ország legízletesebb hete! Október 2. és 19. között több mint 200 étterem mutatja be kínálata legjavát 18 napon keresztül. Egy soproni és két győri étterem is részt vesz a DiningCity Országos Étterem Héten.
Ahogyan arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk a magyarországi éttermek legjava komponál és kínál többfogásos menüsorokat. A magas gasztronómiával, megfizethető áron ismerkedhetnek meg az érdeklődők az Országos Étterem Héten.
Két győri és egy soproni étterem az Országos Étterem Héten
Az országos étterem héten
- a top kategóriájú éttermek 6.900,
- a prémium besorolásúak 8.900,
- az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól kínálják különleges ételsoraikat
szervízdíjjal együtt.
A honlapon böngészve találtunk három éttermet a Kisalföldről, melyek az Országos Étterem Héthez csatlakoztak. Finom falatokat ehetünk a gyirmóti Arduno Étteremben, vagy a győri Belga Étterem és Sörözőben. Sopronban a ZAKAnT Étterem & Fine Bisztró csatlakozott a kezdeményezéshez.
Tavalyelőtt a gasztronómia szerelmeseit öt helyszín várta Győr-Moson-Sopronból, megnéztük hogyan készülnek a finom fogások.
