Országos előadás-sorozaton segít a NAV és az MKIK a vállalkozásoknak az online ügyintézésben

Az online megoldások egyszerűbbé, biztonságosabbá és gyorsabbá teszik az adózási folyamatokat, ezáltal csökkentve az adminisztratív terheket és erősítve a jogkövetést. A digitális ügyintézés azonban csak akkor lehet sikeres, ha a fejlesztések érthetők, használhatók és elérhetők minden vállalkozás számára. Ezért is indult ez az előadás-sorozat, amelynek első állomása – az Ügyfélportál (ÜPO), az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA), valamint a NAV M2M-szolgáltatásának részletes, gyakorlatorientált bemutatása – után a következő hónapokban az eÁFA, az Online Számla rendszer, az eNyugta, az egyszerűsített foglalkoztatás, vagy éppen a kiva és az átalányadózás témáit is feldolgozza.

A rendezvényen a NAV szakértői ismertették a különböző adatbeküldési lehetőségeket az ONYA és a gép-gép kapcsolatot biztosító M2M részletes bemutatásával. Az ONYA fejlesztései hamarosan lehetővé teszik a csoportos műveleteket, a csoportos importálást, ellenőrzést, beadást és nyomtatást is, ezzel a könyvelők által megszokott, az ÁNYK által nyújtott szolgáltatás érhető el majd kényelmesen, online. Az általános gépi interfész, vagyis az M2M 2024 októbere óta érhető el a felhasználóknak, akik így automatikusan, emberi beavatkozás nélkül beküldhetik bevallásaikat, kérelmeiket, űrlapjaikat a NAV-hoz - újabb terhet levéve a vállalkozások válláról. Az elmúlt egy évben 60 ezer bizonylat érkezett be M2M-en, és a rendszer szolgáltatásai itt is folyamatosan bővülnek, például az adatbeküldés mellett már adatlekérdezéssel is. Az előadásokon mindezek mellett bemutatkoztak az ÜPO új szolgáltatásai is, amelyek úgyszint azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozások még egyszerűbben és pontosabban intézhessék adóügyeiket.

A helyszínen megjelent és online bekapcsolódó vállalkozók minden részletre kiterjedő, gyakorlatorientált bemutatót kaptak az ÜPO és az ONYA legnépszerűbb menüpontjairól is. Az Ügyfélportál dinamikus adatszerkezetben több mint 12 ezer adattípust tart nyilván, ami mind-mind lekérdezhető, és intelligens kereséssel is rendszerezhető. A NAV munkatársai bemutatták a vállalkozások számára rendkívül hasznos lekérdezési lehetőségeket, a foglalkoztatotti adatokhoz való gyors hozzáférést. Az ONYA online működésével megszűnt az ÁNYK korábbi keretprogram-követelménye, a felület bármilyen okoseszközön, reszponzívan használható, és a kitöltés során automatikusan jelzi a hibákat. A felületen jelenleg 170 féle szolgáltatás érhető el, amelyek köre folyamatosan bővül.