1 órája
Páratlan kilátás nyílik Győr legpörgősebb téli látványosságáról - fotók
Győr legpörgősebb téli látványossága a Dunakapu téren. Az óriáskerékről páratlan kilátás nyílik a Dunára, madártávlatból látni a hidakat, a Radó-szigetet, és a környező templomok tornyait.
Mint ahogy azt már megszokhattuk, különleges alkalmakkor különleges helyről csodálhatjuk Győr belvárosát. Mint azt megírtuk: mutatjuk idén mennyibe kerül felülni az óriáskerékre.
Megérkezett idén is az óriáskerék Győrbe
Ezt ne hagyja ki!Fentről csodálhatjuk Győrt
2025.10.25. 19:15
Elindult az óriáskerék a Dunakapu téren - mutatjuk mennyibe kerül
Nézze meg hétfőn készült képsorozatunkat:
Páratlan kilátás nyílik Győr legpörgősebb téli látványosságárólFotók: Molcsányi Máté
