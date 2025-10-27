Páratlan kilátás nyílik Győr legpörgősebb téli látványosságáról - fotók

Mint ahogy azt már megszokhattuk, különleges alkalmakkor különleges helyről csodálhatjuk Győr belvárosát. Mint azt megírtuk: mutatjuk idén mennyibe kerül felülni az óriáskerékre.

Fotó: Molcsányi Máté

Megérkezett idén is az óriáskerék Győrbe

Minden évben az ősz és az advent közeledtét jelzi, amikor megpillantjuk az óriáskereket a győri Dunakapu téren. Az óriáskerékről páratlan kilátás nyílik a Dunára, madártávlatból látni a hidakat, a Radó-szigetet, és a környező templomok tornyait.