Győr legpörgősebb téli látványossága a Dunakapu téren. Az óriáskerékről páratlan kilátás nyílik a Dunára, madártávlatból látni a hidakat, a Radó-szigetet, és a környező templomok tornyait.

Kisalföld.hu

Mint ahogy azt már megszokhattuk, különleges alkalmakkor különleges helyről csodálhatjuk Győr belvárosát. Mint azt megírtuk: mutatjuk idén mennyibe kerül felülni az óriáskerékre.

Óriáskerék Győr látványosság tél
Óriáskerék Győrben: páratlan kilátás nyílik róla a Dunára, madártávlatból látni a hidakat, a Radó-szigetet.
Fotó: Molcsányi Máté

Megérkezett idén is az óriáskerék Győrbe

Minden évben az ősz és az advent közeledtét jelzi, amikor megpillantjuk az óriáskereket a győri Dunakapu téren. Az óriáskerékről páratlan kilátás nyílik a Dunára, madártávlatból látni a hidakat, a Radó-szigetet, és a környező templomok tornyait.

Nézze meg hétfőn készült képsorozatunkat:

Páratlan kilátás nyílik Győr legpörgősebb téli látványosságáról

Fotók: Molcsányi Máté

 

