Sörcsapolási rekordkísérlet Nyúlon, bajor ételek, sör különlegességek

Az Októberfeszt az egyik legszélesebb körben ismert német fesztivál, melyet hagyományosan Münchenben rendeznek. A népszerűsége miatt azonban hazánkban is több helyen rendeznek ilyen sörfesztivált. A nyúli Ízek Világa három napos Októberfeszt-re invitálja az érdeklődőket, október 17 és 19 között, ami során 18 bajor és cseh sört lehet majd kóstolni.

Októberfeszt rekordkísérlettel. 18 bajor és cseh sör várja majd a vendégeket a nyúli Ízek világa fogadóban.

Forrás: Nyúl Ízel Világa Facebook

Sörivókat keresnek

Könnyedebb 2-3 százalékos sörök és erősebb 7-8 százalékos sörök is várják majd a szomjas vendégeket az Ízek Világában. Vöröset, búzát, barnát és gyümölcsöset is kínálnak majd, a sofőrök számára pedig lesz alkoholmentes is.

– Érkezik hozzánk Nagy Zoltán sörcsapoló mester, akivel szombat délután megkísérlünk felállítani egy sörcsapolási rekordot. Zoli két óra alatt 2 hordó, azaz mint egy 600 korsó sört fog csapolni. Ehhez kell körülbelül 150 jelentkező, akik megisszák az italt. Természetesen érkezik majd egy ellenőr, aki felügyeli a rekord kísérletet és, ha minden jól megy az eredmény bekerül majd a Magyar Rekordok könyvébe – mondta el Kévés Tamás az Ízek Világa Nyúl családi étterem tulajdonosa.

A sörcsapolási rekordkísérletre egy jegy megvásárlásával lehet jelentkezni, ami magában foglalja az elfogyasztott sör árát, az esemény egyedi gravírozott söröskorsóját és egy nagy tál ízletes sörös csülökpörköltet. Regisztrálni telefonon és az esemény oldalán elérhető űrlapon lehet.

Októberfeszt pizzával és bajor ételekkel

A sörök mellett ételkülönlegességekben sem lesz hiány az Ízek Világa bajor ételek széles kínálatával készül, valamint ismét itt lesz Balázs Attila séf és csapata is, akik klasszikus és kísérletező nápolyi pizzáikról egyaránt híresek.

Az étterem hasonló nyári rendezvénye elképesztően nagy siker volt, akkor több mint 300 előfoglalás érkezett, az akkor még csak egy napos eseményre. Időpontos helyfoglalásra most is van lehetőség és érdemes is élni vele ha valaki szeretné, hogy a kiválasztott időpontban legyen számára szabad asztal.

Forrás: Nyúl Ízel Világa Facebook

– Szombatra már mint egy 180-200 foglalásunk érkezett és pénteken és vasárnap is nagy az érdeklődés. Október lévén természetesen sok minden függ az időjárástól, biztos sokan lesznek akik aznap döntik el, hogy eljönnek e. Szabad helyeink még vannak, így ha valaki szeretne biztosra menni írjon nekünk az oldalunkon a foglalás kapcsán.