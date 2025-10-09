Megjöttünk
Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, ők sírtak fel szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 8-án születtek Győrben: Venkatesha Krisna (Győr), Pintér Dominik Hunor (Nyalka), Vági Elena (Barbacs), Zsebeházi Olívia (Győr), Tóth Mateó (Győr).
Október 8-án születtek Mosonmagyaróváron: Giczi Belián Kornél (Bősárkány).
