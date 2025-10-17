október 17., péntek

Megjöttünk

Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, meseszép neveket kaptak a csütörtökön született babák Győrben

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu

Október 16-án születtek Győrben: Hompok Panna (Győr), Ombódi Róza (Győr), Pilikta Ádin (Börcs), Dernik Nikola (Győr), Ircsik Márton (Szil), Marton Anna (Győr), Vitéz Anna (Bágyogszovát).

 

