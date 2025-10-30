Megjöttünk
Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, ikrek is születtek szerdán Monomagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 29-én született Győrben: Venesz Alex Tamás (Győr).
Október 29-én született Mosonmagyaróváron: Kiss Liara (Mosonmagyaróvár), Gassler Anna és Gassler Viktor (Mosonmagyaróvár).
