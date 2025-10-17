45 perce
Szeret barkácsolni, kreatívkodni? Ezt a ménfőcsanaki programot Önnek találták ki a madárbarátok!
A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja odúfelújító napot hirdet Ménfőcsanakon. Nem kell vinni semmit, csak a lendületét.
Győr-Ménfőcsanak városrész 2022-ben sikeren pályázott Madárbarát Kert kialakítására, amelyet a Bezerédj kastély parkjában és környékén alakítottak ki. A madárodúk sajnos az évek során elhasználódtak, javításuk szükségessé vált, ezért október 18-án odúfelújító napot hirdet a Magyar Madártani Egyesület (MME).
Szeretettel várunk minden barkácsolni vágyó, a madárvédelem ezen oldalába bekapcsolódni kívánó érdeklődőt. A helyszínen minden eszköz biztosított lesz
– közölte az MME helyi csoportja.
További információ: Kis Márton, 06-70/264-0699
Részvételi szándékot [email protected] email-címre jelezzék!
