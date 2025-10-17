október 17., péntek

Odúra derű

2 órája

Szeret barkácsolni, kreatívkodni? Ezt a ménfőcsanaki programot Önnek találták ki a madárbarátok!

A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja odúfelújító napot hirdet Ménfőcsanakon. Nem kell vinni semmit, csak a lendületét.

Pardavi Mariann

Győr-Ménfőcsanak városrész 2022-ben sikeren pályázott Madárbarát Kert kialakítására, amelyet a Bezerédj kastély parkjában és környékén alakítottak ki. A madárodúk sajnos az évek során elhasználódtak, javításuk szükségessé vált, ezért október 18-án odúfelújító napot hirdet a Magyar Madártani Egyesület (MME).

Bodor Ádám tart odút a kezében a Bezerédj kastély parkjában. Ezt, és a többi közel félszáz odút szükséges renoválni. 
Fotó: Pardavi Mariann archív

Szeretettel várunk minden barkácsolni vágyó, a madárvédelem ezen oldalába bekapcsolódni kívánó érdeklődőt.  A helyszínen minden eszköz biztosított lesz

– közölte az MME helyi csoportja. 

További információ: Kis Márton, 06-70/264-0699

Részvételi szándékot [email protected] email-címre jelezzék!

 

 

