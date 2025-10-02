48 perce
A hétvége főfogása a nyúl: mutatjuk hol ehetsz nyúlhúst a megyében
2025 októberének első hétvégéjén a nyulaké lesz a főszerep a hazai éttermekben. Az új kezdeményezés nem titkolt célja a nyúlhúsfogyasztásnak, ennek az ínyenc, rendkívül egészséges és változatosan elkészíthető fogásnak a népszerűsítése.
Európai Nyúlhús Napok 2025. - Szombat és vasárnap olyan gasztronómiai különlegességek közül választhatnak többek között a vendégek, mint a nyúl erőleves, a rozmaringos nyúlcomb vadasan vagy a feketeerdő sonkába göngyölt nyúlgerinc.
Ezen a hétvégén felejthetetlen kulináris élményben lehet része azoknak, akik felkeresik az Európai Nyúlhús Napok rendezvényhez csatlakozó éttermeket. A közönség ízletes fogásokat, egyedien megálmodott nyulas recepteket, leveseket, ragukat, sülteket kóstolhatnak országszerte, miközben ismét felfedezhetik egy rég elfeledett íz harmóniáját és sokoldalúságát.
2025. október 4-5-én keresse fel a programban résztvevő éttermek egyikét, és kóstolja meg a nyúlhúsos finomságok változatait.
Győr-Moson-Sopron vármegyében Dunakilitin, a Sári Csárdában kóstolhatjuk meg a nyúlhúsból készült ételeket.
Nyúlhúst a tányérokra – hétköznapokon is!
A nyúlhús az egyik legegészségesebb húsféle, mégis méltatlanul mellőzött a magyar asztalokról. Allergén- és zsírmentes, könnyen emészthető, magas a vitamin és ásványianyag tartalma, gyorsan és egyszerűen elkészíthető, puha és hófehér húsának köszönhetően pedig a gyerekek nagy kedvence is. Ezenkívül nagyon jól felszívja a gyógynövények, fűszerek, borok és húslevesek ízét, ami ideálissá teszi pörköltekhez, ragukhoz vagy rizottókhoz. A nyúlhús tehát hétköznapi és ünnepi fogásként is különleges gasztronómiai élményt nyújt.
Kulturális és kulináris örökség
A mára hazánkban elfeledetté váló nyúlhús az európai gasztronómiai kultúra alapvető alapanyaga, amely ősidők óta része a magyar szakácskönyveknek és konyhaművészetnek, ezért felbecsülhetetlen értékű kulináris örökségünk. A nyúlhúsnak és a nyulas fogásoknak tehát ott a helye a magyar étlapokon, azonban ismét meg kell ismertetni és szerettetni azt a fogyasztókkal. Ennek érdekében a magyar Nyúl Terméktanács összefogott az INTERCÚN spanyol testvérszervezetével, hogy megmentse az ágazatot. Ennek érdekében elindult egy 3 éves, az Európai Unió által társfinanszírozott kampánysorozat, amelynek egyik első állomása a mostani hétvége is.
Élvonalban Európában
Magyarország Spanyolország mögött a 4. legnagyobb európai nyúlhústermelő és a világ 2. legnagyobb exportőre több, mint 50 aktív gazdasággal. A hazai nyúlhús minősége kiváló és megbízható, a termelés színvonala első osztályú, amely magában foglalja az állatjólétet, az élelmiszerbiztonságot, valamint a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot is.
Receptek nyúlból