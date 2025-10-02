A hétvége főfogása a nyúl: mutatjuk hol ehetsz nyúlhúst a megyében

Európai Nyúlhús Napok 2025. - Szombat és vasárnap olyan gasztronómiai különlegességek közül választhatnak többek között a vendégek, mint a nyúl erőleves, a rozmaringos nyúlcomb vadasan vagy a feketeerdő sonkába göngyölt nyúlgerinc.

A nyúlhúsból készült ételek egészségesek - Illusztráció

Ezen a hétvégén felejthetetlen kulináris élményben lehet része azoknak, akik felkeresik az Európai Nyúlhús Napok rendezvényhez csatlakozó éttermeket. A közönség ízletes fogásokat, egyedien megálmodott nyulas recepteket, leveseket, ragukat, sülteket kóstolhatnak országszerte, miközben ismét felfedezhetik egy rég elfeledett íz harmóniáját és sokoldalúságát.

2025. október 4-5-én keresse fel a programban résztvevő éttermek egyikét, és kóstolja meg a nyúlhúsos finomságok változatait.

Győr-Moson-Sopron vármegyében Dunakilitin, a Sári Csárdában kóstolhatjuk meg a nyúlhúsból készült ételeket.

Nyúlhúst a tányérokra – hétköznapokon is!

A nyúlhús az egyik legegészségesebb húsféle, mégis méltatlanul mellőzött a magyar asztalokról. Allergén- és zsírmentes, könnyen emészthető, magas a vitamin és ásványianyag tartalma, gyorsan és egyszerűen elkészíthető, puha és hófehér húsának köszönhetően pedig a gyerekek nagy kedvence is. Ezenkívül nagyon jól felszívja a gyógynövények, fűszerek, borok és húslevesek ízét, ami ideálissá teszi pörköltekhez, ragukhoz vagy rizottókhoz. A nyúlhús tehát hétköznapi és ünnepi fogásként is különleges gasztronómiai élményt nyújt.

Kulturális és kulináris örökség

A mára hazánkban elfeledetté váló nyúlhús az európai gasztronómiai kultúra alapvető alapanyaga, amely ősidők óta része a magyar szakácskönyveknek és konyhaművészetnek, ezért felbecsülhetetlen értékű kulináris örökségünk. A nyúlhúsnak és a nyulas fogásoknak tehát ott a helye a magyar étlapokon, azonban ismét meg kell ismertetni és szerettetni azt a fogyasztókkal. Ennek érdekében a magyar Nyúl Terméktanács összefogott az INTERCÚN spanyol testvérszervezetével, hogy megmentse az ágazatot. Ennek érdekében elindult egy 3 éves, az Európai Unió által társfinanszírozott kampánysorozat, amelynek egyik első állomása a mostani hétvége is.