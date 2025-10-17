1 órája
Dallal, tánccal, szavalattal mutatkoztak be a nyugdíjasok Mosonmagyaróváron - fotók
Mosonmagyaróvárról és környékéről számos produkcióval mutatkoztak be a nyugdíjasok a Fehér Ló Közösségi Házban szervezett kistérségi kulturális találkozón. Az aktív nyugdíjas létről elismerően szólt Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője.
Szavalattal, tánccal, bohózattal mutatkoztak be többek között a térség nyugdíjasai és nyugdíjas csoportjai a Fehér Ló Közösségi Házban pénteken délután.
Több mint ezer nyugdíjast fognak össze
Az eseményt megnyitó Bujdosó Zoltán, a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A 28 nyugdíjasklubot összefogó egyesület sokat tesz a szépkorúak életminőségének javítását szolgáló színvonalas közösségépítő programok szervezéséért.
Bemutatkoztak a térség nyugdíjasai MosonmagyaróváronFotók: Kerekes István
Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője és Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester is örömmel szólt a szépkorú közönséghez.
Vidám programot állítottak össze ezúttal is a nyugdíjas csoportok, ízelítőt adva tehetségükből.