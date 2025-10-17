Dallal, tánccal, szavalattal mutatkoztak be a nyugdíjasok Mosonmagyaróváron - fotók

Szavalattal, tánccal, bohózattal mutatkoztak be többek között a térség nyugdíjasai és nyugdíjas csoportjai a Fehér Ló Közösségi Házban pénteken délután.

Közösségépítő programon mutatkoztak be Mosonmagyaróváron a térség nyugdíjasai. Fotó: Kerekes István

Több mint ezer nyugdíjast fognak össze

Az eseményt megnyitó Bujdosó Zoltán, a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A 28 nyugdíjasklubot összefogó egyesület sokat tesz a szépkorúak életminőségének javítását szolgáló színvonalas közösségépítő programok szervezéséért.