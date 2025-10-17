október 17., péntek

Hedvig névnap

12°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultúra

1 órája

Dallal, tánccal, szavalattal mutatkoztak be a nyugdíjasok Mosonmagyaróváron - fotók

Címkék#Mosonmagyaróvár#agrárminiszter#nyugdíjas

Mosonmagyaróvárról és környékéről számos produkcióval mutatkoztak be a nyugdíjasok a Fehér Ló Közösségi Házban szervezett kistérségi kulturális találkozón. Az aktív nyugdíjas létről elismerően szólt Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője.

Mészely Réka

Szavalattal, tánccal, bohózattal mutatkoztak be többek között a térség nyugdíjasai és nyugdíjas csoportjai a Fehér Ló Közösségi Házban pénteken délután. 

nyugdíjas
Közösségépítő programon mutatkoztak be Mosonmagyaróváron a térség nyugdíjasai. Fotó: Kerekes István

Több mint ezer nyugdíjast fognak össze

Az eseményt megnyitó Bujdosó Zoltán, a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A 28 nyugdíjasklubot összefogó egyesület sokat tesz a szépkorúak életminőségének javítását szolgáló színvonalas közösségépítő programok szervezéséért.

Bemutatkoztak a térség nyugdíjasai Mosonmagyaróváron

Fotók: Kerekes István

Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője és Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester is örömmel szólt a szépkorú közönséghez.

Vidám programot állítottak össze ezúttal is a nyugdíjas csoportok, ízelítőt adva tehetségükből. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu