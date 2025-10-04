október 4., szombat

Itt a Nova Rock fesztivál jövő évi időpontja, három világsztár érkezését is megerősítették

Érdemes lesz jövőre is Nickelsdorfba, Miklóshalmára utazni. Már hivatalos a Nova Rock fesztivál időpontja.

Kisalföld.hu

A rockzene rajongóinak már most érdemes beírni a naptárba: 2026. június 11. és 14. között ismét megrendezik a Nova Rock fesztivált Nickelsdorfban/Miklóshalmán. A szervezők már három világsztárt is megerősítettek: az Iron Maiden, a The Cure és a Volbeat is headlinerként lép színpadra a Pannonia Fields nagyszínpadán –írja a volksgruppen.orf.at.

Nova Rock fesztivál Nickelsdorf rock fesztivál sztár fellépő
Nova Rock fesztivál: a rockzene rajongóinak már most érdemes beírni a naptárba az idei fesztivál időpontját.
Forrás:  MW Archívum

Nova Rock fesztivál: erős felhozatal a rajongóknak

A fesztivál csütörtökön indul. A nyitónapon a Volbeat mellett fellép többek között a Feine Sahne Fischfilet, Bad Omens, Kaleo, Trivium, Bilmuri, Lemo, D’Artagnan, Static-X, Soft Play és Mammoth is.

Pénteken is folytatódik tovább a buli, nem akármilyen sztárokkal:  The Cure és a The Offspring uralja majd a programot. A nap további fellépői között találjuk az Ice Nine Kills, A Perfect Circle, Three Days Grace, Social Distortion, Breaking Benjamin, The Pretty Reckless, The Plot in You, Royal Republic, President, Thrown, Catch Your Breath és Just Mustard zenekarokat.

Pazar metalcsemegét tartogat a harmadik nap: az Iron Maiden egy évvel a bécsi Ernst-Happel Stadionbeli koncertjük után tér vissza Ausztriába, ezúttal a Nova Rock közönsége előtt. Szombaton szintén színpadra lép a Sabaton, Alter Bridge, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Sepultura, All Time Low, Kanonenfieber, The Rasmus, Kublai Khan TX és Future Palace.

A zárónapon, vasárnap a Bring Me The Horizon lesz a főattrakció, és a zservezők elárulták azt is, hogy fesztivál utolsó napján érkezik még a Papa Roach, az Architects, a Hollywood Undead és a Malevolence is.

Mint ahogy arról portálunkon beszámoltunk: Idén is rengetegen voltak kíváncsiak a fesztiválra. Június 12-én rajtolt el a Nova Rock fesztivál az osztrák-magyar határ mellett Miklóshalmánál. Az első nap sztárfellépője, a Korn előtt Ewald Tatar volt, a Nova Rock szervezője egyperces néma csenddel és sötéttel emlékezett a grazi ámokfutó áldozataira.

 

