Három arannyal tért haza a győrújbaráti Néptáncegyüttes a fesztiválról

Bükön, a XXIII. Szivárvány Régiós Néptáncfesztiválon a táncos produkciókat három tagú zsűri értékelte, bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítéseket osztottak ki a résztvevő gyermekegyütteseknek.

Fotó: Csobolyó

A győrújbaráti Csobolyó Néptáncegyüttes három csoporttal, három koreográfiával nevezett a megmérettetésre. A legkisebbek, a Csobolyó Aprók, akik életük első minősítő fesztiválján vettek részt, Tücsöklakodalom című koreográfiájukkal arany minősítést értek el.

Fotó: Csobolyó

A Csobolyó Cseperedők rábaközi táncaikkal szintén arany minősítést kaptak. A Csobolyó Cseppek "Megdöglött-e az a disznó" című, somogyi táncokból összeállított produkciójukkal kiemelt arany minősítést értek el, az együttes nagy büszkeségére.

A koreográfiákat Putz Katalin és Jocha Balázs, a Csobolyó néptáncegyüttes vezetői készítették.