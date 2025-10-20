október 20., hétfő

Regionális Néptáncfesztivál

41 perce

Három arannyal tért haza a győrújbaráti Néptáncegyüttes a fesztiválról

Címkék#koreográfia#csobolyó néptáncegyüttes#Tücsöklakodalom

Egész nap népzenétől volt hangos a büki sportcsarnok, a fesztiválon három vármegye 20 néptánccsoportja, közel 600 gyermektáncos vett részt. Vas vármegyében, Bükön rendeztk meg a XXIII. Szivárvány Régiós Néptáncfesztivált.

Kisalföld.hu

Bükön, a XXIII. Szivárvány Régiós Néptáncfesztiválon a táncos produkciókat három tagú zsűri értékelte, bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítéseket osztottak ki a résztvevő gyermekegyütteseknek.

néptáncfesztivál
A csobolyósok aranyat gyűjtöttek a néptáncfesztiválon.
Fotó: Csobolyó

Aranyak a néptáncfesztiválon

A győrújbaráti Csobolyó Néptáncegyüttes három csoporttal, három koreográfiával nevezett a megmérettetésre. A legkisebbek, a Csobolyó Aprók, akik életük első minősítő fesztiválján vettek részt, Tücsöklakodalom című koreográfiájukkal arany minősítést értek el. 

néptáncfesztivál
A Csobolyó Aprók, akik életük első minősítő fesztiválján vettek részt, mindjárt aranyat szereztek.
Fotó: Csobolyó

A Csobolyó Cseperedők rábaközi táncaikkal szintén arany minősítést kaptak. A Csobolyó Cseppek "Megdöglött-e az a disznó" című, somogyi táncokból összeállított produkciójukkal kiemelt arany minősítést értek el, az együttes nagy büszkeségére.

A koreográfiákat Putz Katalin és Jocha Balázs, a Csobolyó néptáncegyüttes vezetői készítették.

néptáncfesztivál
A Csobolyó Cseperedők és a Cseppek.
Fotó: Csobolyó

 

 

