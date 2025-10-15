október 15., szerda

Nem lesz ivóvíz Bakonyszentlászlón, mutatjuk, mikor

A társaság október 16-án, csütörtökön reggel 8 és délután 2 óra között hálózatrekonstrukciós munkákat végez a településen, az ivóvízhálózaton.

Nem lesz ivóvíz Bakonyszentlászlón, mutatjuk, mikor

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

A munkavégzés ideje alatt az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Bakonyszentlászlón a Rákóczi utcában. 

Mint azt weboldalukon írják: az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken. A zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.

 

