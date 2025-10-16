október 16., csütörtök

Megjöttünk

Négy kislány és egy kisfiú született szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Négy kislány és egy kisfiú született szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron

Fotó: ANNA GRANT

Október 15-én születtek Győrben: Szabó Nóra (Jánossomorja), Ferensitc Barnabás (Vaszar), Gál Szonja (Győr).

Október 15-én születtek Mosonmagyaróváron: Farkas Ilona (Mosonmagyaróvár), Papucsek Zselyke (Mosonmagyaróvár).

