Négy kislány és egy kisfiú született szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 15-én születtek Győrben: Szabó Nóra (Jánossomorja), Ferensitc Barnabás (Vaszar), Gál Szonja (Győr).
Október 15-én születtek Mosonmagyaróváron: Farkas Ilona (Mosonmagyaróvár), Papucsek Zselyke (Mosonmagyaróvár).
