Négy kisbaba született kedden Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 30-án születtek:
Sopronban: Szabó Brúnó (Röjtökmuzsaj), Molnár Olivér (Sopronkövesd), Kucsinka Zsolt (Répceszemere), Pölöskei Zora (Pereszteg).
