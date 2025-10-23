Ne unatkozzatok az őszi szünetben - irány a gyermekvasút!

A hosszúhétvégén a vonatok sűrített menetrend szerint közlekednek Hűvösvölgy és Széchenyihegy között, mind a négy nap forgalomba áll a gőzmozdony, de csütörtökön még a lillafüredi motorkocsival is lehet utazni.

A novemberi első hétvégén a Hűvösvölgy-Csillebérc szakaszon a hagyományos szerelvények sűrített menetrend szerint járnak majd, a gőzmozdonyos nosztalgiajáratok pedig Hűvösvölgy és Jánoshegy között közlekednek.

A jövő héten, október 27-től november 2-ig a XII. kerületi Konkoly-Thege Miklós úti vasúti átjáró átépítése miatt lesznek korlátozások a Gyermekvasút forgalmában. A vonatok a munkálatok ideje alatt is mindennap közlekednek, azonban csak rövidebb útvonalon, Hűvösvölgy és Csillebérc állomás között járnak, nem érintik Normafa megállóhelyet és Széchenyihegy állomást. Ezen a héten munkanapokon a mindennapi forgalomban megszokott szerelvények óránként indulnak, de kedden és szerdán ezeken felül nosztalgiavonatok is várják az utasokat, amik élén a főszerep a kismozdonyoké lesz: a fotósok örömére a fekete és a zöld C50-es mozdony is feltűnik az őszi erdőben.

A menetrend és a vasútvonal környékének látnivalói a Gyermekvasút honlapján elérhetők.