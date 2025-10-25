Naptárfotókat várnak Kimle értékeiről

Naptárfotókat várnak újra a 2026-os kimlei falinaptárba, mely a helyi értékeket fogja bemutatni. Köszönettel fogadják Kimle és Novákpuszta természeti, kulturális és épített értékeiről készített szép fotókat messengeren vagy e-mailben ([email protected]). A kiválasztott 13 fotó tulajdonosa külön díjazásban is részesül, az összes beküldő pedig ajándék naptárt fog kapni. A beküldési határidő november 9.