Díjazás

2 órája

Naptárfotókat várnak Kimle értékeiről

Kisalföld.hu
Naptárfotókat várnak Kimle értékeiről

A naptárhoz várják az új alkotásokat

Naptárfotókat várnak újra a 2026-os kimlei falinaptárba, mely a helyi értékeket fogja bemutatni. Köszönettel fogadják Kimle és Novákpuszta természeti, kulturális és épített értékeiről készített szép fotókat messengeren vagy e-mailben ([email protected]). A kiválasztott 13 fotó tulajdonosa külön díjazásban is részesül, az összes beküldő pedig ajándék naptárt fog kapni. A beküldési határidő november 9.

 

