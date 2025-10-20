Olvasói fotó
1 órája
Naponta egy-két Starlink műhold robban le az űrből - Mosonmagyaróvári olvasónk égi felvétele
Naponta egy-két Starlink műhold robban le az űrből - írja mosonmagyaróvári olvasónk. Fotót is küldött az égi jelenségről.
Az égbolton egy furcsa jelenséget kaptam lencsevégre Mosonmagyaróváron –írja Bíró Dóra olvasónk. Fotót is küldött portálunknak:
