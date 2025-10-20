október 20., hétfő

Naponta egy-két Starlink műhold robban le az űrből - Mosonmagyaróvári olvasónk égi felvétele

Címkék#Bíró Dóra#égbolt#űr#Starlink

Naponta egy-két Starlink műhold robban le az űrből - írja mosonmagyaróvári olvasónk. Fotót is küldött az égi jelenségről.

Kisalföld.hu

Az égbolton egy furcsa jelenséget kaptam lencsevégre Mosonmagyaróváron –írja Bíró Dóra olvasónk. Fotót is küldött portálunknak:

Fotó: Bíró Dóra

 

 

