Őszi naplemente

1 órája

Lélegzetelállító felvételeket mutatunk, így fest a vörös égbolt Győrből

Szombaton csodálatos látvány fogadta azokat, akik Győr belvárosában sétáltak. A szombat esti naplemente fotózásra késztette Krizsán Csaba kollégánkat. Milyen jó hogy megörökítette a gyönyörű vörös égboltot.

Kisalföld.hu
Fotó: KRCS

Vörös naplemente aranyozta be a győriek szombat estéjét. Krizsán Csaba megörökítette a belvárosból a folyók ölelésében a csodálatos látványt. Küldje el képeit, ha ön is lencsevégre kapta a természeti csodát.

A vörös naplemente megfestette a barokk belváros épületeit is. Fotó: KRCS

Íme a vörös naplemente a folyók városában:

Hangulatos tájkép az őszi szombat estéről. Fotó: KRCS

 

 

