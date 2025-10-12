Őszi naplemente
1 órája
Lélegzetelállító felvételeket mutatunk, így fest a vörös égbolt Győrből
Szombaton csodálatos látvány fogadta azokat, akik Győr belvárosában sétáltak. A szombat esti naplemente fotózásra késztette Krizsán Csaba kollégánkat. Milyen jó hogy megörökítette a gyönyörű vörös égboltot.
Fotó: KRCS
Vörös naplemente aranyozta be a győriek szombat estéjét. Krizsán Csaba megörökítette a belvárosból a folyók ölelésében a csodálatos látványt. Küldje el képeit, ha ön is lencsevégre kapta a természeti csodát.
Íme a vörös naplemente a folyók városában:
