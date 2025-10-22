október 22., szerda

Előd névnap

20°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olvasói fotó

1 órája

Ragyogás a Nap körül, Győrben készült a szenzációs felvétel

Címkék#Győr#Nap#felhő#fotó

Fantasztikus olvasói felvételt kaptunk az érdekes légköri jelenségről.

Kisalföld.hu

Olvasónk ennyit fűzött hozzá a képhez:  - A magas szintű felhőzet érkezésével szép nap-haló rajzolódott ki vasárnap 17 óra körül a Rába felett Győrben, két oldalán látványos melléknapokkal. Fotót is kaptunk a csodaszép fénytörésről:

nap-haló
Nap-halót fotózott olvasónk Győrben. Fotó: Ábrahám Csaba

Mi az a Nap-haló?

A Nap-haló egy légkör-optikai jelenség, amikor a Nap körül egy gyűrű vagy ív alakú fénygyűrű látható, amit a Nap sugarainak magas szintű felhőkben található jégkristályokon való megtörése és visszaverődése okoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu