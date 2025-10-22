Ragyogás a Nap körül, Győrben készült a szenzációs felvétel

Olvasónk ennyit fűzött hozzá a képhez: - A magas szintű felhőzet érkezésével szép nap-haló rajzolódott ki vasárnap 17 óra körül a Rába felett Győrben, két oldalán látványos melléknapokkal. Fotót is kaptunk a csodaszép fénytörésről:

Nap-halót fotózott olvasónk Győrben. Fotó: Ábrahám Csaba

Mi az a Nap-haló?

A Nap-haló egy légkör-optikai jelenség, amikor a Nap körül egy gyűrű vagy ív alakú fénygyűrű látható, amit a Nap sugarainak magas szintű felhőkben található jégkristályokon való megtörése és visszaverődése okoz.