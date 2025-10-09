október 9., csütörtök

Álláspont

Miért van szükségünk a mozira?

Miért járjunk moziba, mit nézzünk ott és miért nézzünk magyar filmet? Álláspont a moziról.

Gyurina Zsolt

Lloyd, Rába, Vörös Csillag - egykori győri mozik. Ahol felnőttem, egy kies budapesti kerületben, egykor hét mozi létezett, a rendszerváltásig. Egyik sem létezik. A hétvégén Pannonhalmán jártam, a bornapokon, ismét rácsodálkoztam, hogy mennyire kedves, élhető és szép a városka. De biztos, hogy elférne ott legalább még egy olyan közösségi tér, amelyben összegyűlhet a település lakossága, akár esténként is - és nem egy kocsma. Mondjuk egy mozi. A kilencvenes évektől kezdve egyre inkább megjelent az életünkben előbb a televízió, aztán az internet, a letöltések, és a mozik nem csak megszűntek, de át is alakultak. Egyre kevesebb ember járt moziba, pedig mozizni remek közösségi élmény. 

Mozi mindenkinek a közösségi élmény miatt

Persze ehhez kellenek a jó filmek is. A győri plázamoziban a vetítések egyharmadában horrorfilm látható. A műfaj népszerűségében biztos benne rejlik, hogy egyre többen élnek feszültségben, frusztrációban, amelynek egyfajta oldása lehet a rémüldözés. A másik harmadban Hollywood kétségbeesett próbálkozásai láthatók, egykor eredeti ötletek sokadik változatai, egy újabb bőr lenyúzása, mert a pénz mindenhatósága mellett biztosra kell menni: ami egyszer tarolt a pénztáraknál, csak arra szabad pénzt adni. És akkor marad az utolsó harmad, amelyben már találhatók értékes, tanulságos alkotások is, amelyek építik a lelket. És ami örvendetes,  hogy ezek között egyre több a magyar. Újra megtanultak hazánkban jó filmet készíteni, és magunk mögött hagyjuk végre az erőltetett limonádékat, vagy az olyan filmeket, amikor az arcunkba tolták a reklámot. Magyarországon élek, elárulom, főleg jó magyar filmet szeretek nézni, és végre erre van esélyem. 

 

