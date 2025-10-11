1 órája
A legendás metálegyüttes végre hazai pályán, Sopronban pörgeti a hajakat
A rockbuli szervezői igazi zúzdát ígérnek. A soproni Moby Dick lesz a mai este húzóenergiája, de számos remek zenekar csavarja maximumra a hangerőt. Mutatjuk, kiktől lesz ma hangos a Hangár és mennyiért őrülhet meg.
A Moby Dick végre otthonában, Sopronban lép fel.
Fotó: Moby Dick Facebook
A Moby Dick zenekar tagjai már nagyon várják az október 11-i koncertjüket a Hangárban, a IX. Soproni Metál Invázió programon lépnek fel ugyanis.
Drága Sopron, végre otthon! Régen találkoztunk, gyertek, jó lesz! Lesz még jó pár remek és baráti zenekar
– invitál a ma esti rockbulira a zenekar a hivatalos Facebook oldalán.
A menetrend a következő:
18:00 Kapunyitás
18:30 Morte Silmoris
19:30 Atomic
20:30 Innistrad
21:30 Moby Dick
22:45 RPG
Jegyárak
Online jegyvásárlásért kattintson a kiemelt szavakra! Érdemes előre belépőt venni, mert a helyszínen ezer forinttal drágább, ott hatezer forint.
Nem kell ahhoz rockernek lenni, hogy a győri Auróra vagy a soproni Moby Dick dalait dúdoljuk. A rendszerváltás korában feltörő helyi metálbandák mondanivalója képtelen elévülni. Dalszövegírójuk, Pusztai Zoltán sorait életműkötetbe fűzték. Kattintson a kiemelt szavakra, és olvassa el a részleteket!
Helyszín: Hangár Music Garden
Időpont: 2025. október 11.
Addig is hangolódjon a Moby Dick zenekarra az egyik legnépszerűbb dalukkal, a Keresztes vitézzel!