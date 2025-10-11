október 11., szombat

Rockbuli

1 órája

A legendás metálegyüttes végre hazai pályán, Sopronban pörgeti a hajakat

A rockbuli szervezői igazi zúzdát ígérnek. A soproni Moby Dick lesz a mai este húzóenergiája, de számos remek zenekar csavarja maximumra a hangerőt. Mutatjuk, kiktől lesz ma hangos a Hangár és mennyiért őrülhet meg.

Pardavi Mariann
A legendás metálegyüttes végre hazai pályán, Sopronban pörgeti a hajakat

A Moby Dick végre otthonában, Sopronban lép fel.

Fotó: Moby Dick Facebook

A Moby Dick zenekar tagjai már nagyon várják az október 11-i koncertjüket a Hangárban, a IX. Soproni Metál Invázió programon lépnek fel ugyanis. 

A Moby Dick végre otthonában, Sopronban lép fel. 
Fotó: Moby Dick Facebook

Drága Sopron, végre otthon! Régen találkoztunk, gyertek, jó lesz! Lesz még jó pár remek és baráti zenekar

– invitál a ma esti rockbulira a zenekar a hivatalos Facebook oldalán.

A menetrend a következő:

18:00 Kapunyitás
18:30 Morte Silmoris
19:30 Atomic
20:30 Innistrad
21:30 Moby Dick
22:45 RPG

Jegyárak 

Online jegyvásárlásért kattintson a kiemelt szavakra! Érdemes előre belépőt venni, mert a helyszínen ezer forinttal drágább, ott hatezer forint. 

Helyszín: Hangár Music Garden

Időpont: 2025. október 11. 

Addig is hangolódjon a Moby Dick zenekarra az egyik legnépszerűbb dalukkal, a Keresztes vitézzel!

 

 

