A legendás metálegyüttes végre hazai pályán, Sopronban pörgeti a hajakat

A Moby Dick zenekar tagjai már nagyon várják az október 11-i koncertjüket a Hangárban, a IX. Soproni Metál Invázió programon lépnek fel ugyanis.

A Moby Dick végre otthonában, Sopronban lép fel.

Fotó: Moby Dick Facebook

Drága Sopron, végre otthon! Régen találkoztunk, gyertek, jó lesz! Lesz még jó pár remek és baráti zenekar

– invitál a ma esti rockbulira a zenekar a hivatalos Facebook oldalán.

A menetrend a következő:

18:00 Kapunyitás

18:30 Morte Silmoris

19:30 Atomic

20:30 Innistrad

21:30 Moby Dick

22:45 RPG

Jegyárak

Online jegyvásárlásért kattintson a kiemelt szavakra! Érdemes előre belépőt venni, mert a helyszínen ezer forinttal drágább, ott hatezer forint.

Helyszín: Hangár Music Garden

Időpont: 2025. október 11.

Addig is hangolódjon a Moby Dick zenekarra az egyik legnépszerűbb dalukkal, a Keresztes vitézzel!