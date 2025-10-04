október 4., szombat

1 órája

Milyen csodás az ősz: olvasónk irigylésre méltó fantasztikus fotókat küldött

Csodás őszi felvételeket kaptunk mosonmagyaróvári olvasónktól. Mutatjuk!

Kisalföld.hu

Csodás ősz –írja levelében a mosonmagyaróvári Bíró Dóra.

Felvételeket is küldött:

Forrás: Bíró Dóra
Forrás: Bíró Dóra

 

