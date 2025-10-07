Meseszép fotókon mutatjuk a ma esti szuperholdat, ne maradj le róla te sem!

Szuperhold ragyogta be az égboltot ma este Mosonmagyaróváron is, ami Vadász hold is egyben. Vadász hold az októberi teliholdat jelenti, és nevét onnan kapta, hogy az ősi időkben a betakarítást követően a holdfényben megkezdődött a vadászat a télre való felkészülés jegyében - írta Bíró Dóra, mosonmagyaróvári olvasónk. A csodaszép égi jelenségről pedig egy fotót is küldött nekünk:

Mosonmagyaróváron is gyönyörűen látható a kedd esti szuperhold.

Fotó: Bíró Dóra

A káprázatos látványról fotósunk, Molcsányi Máté is készített képeket, az ő fotóit az alábbiakban tekintheti meg: