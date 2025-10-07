október 7., kedd

Égi csoda a szabadban

20 perce

Meseszép fotókon mutatjuk a ma esti szuperholdat, ne maradj le róla te sem!

Címkék#telihold#olvasói fotó#égbolt#szuperhold

Kisalföld.hu

Szuperhold ragyogta be az égboltot ma este Mosonmagyaróváron is, ami Vadász hold is egyben. Vadász hold az októberi teliholdat jelenti, és nevét onnan kapta, hogy az ősi időkben a betakarítást követően a holdfényben megkezdődött a vadászat a télre való felkészülés jegyében - írta Bíró Dóra, mosonmagyaróvári olvasónk. A csodaszép égi jelenségről pedig egy fotót is küldött nekünk:

Mosonmagyaróváron is gyönyörűen látható a kedd esti szuperhold.
Fotó: Bíró Dóra

A káprázatos látványról fotósunk, Molcsányi Máté is készített képeket, az ő fotóit az alábbiakban tekintheti meg:

Meseszép fotókon mutatjuk a ma esti szuperholdat

Fotók: Molcsányi Máté

 

 

 

