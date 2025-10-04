október 4., szombat

Te mennyire ismered a retro meséket? - Tesztelt le magad rendhagyó kvízünkben

Az ezredforduló előtti magyar rajzfilmek tagadhatatlan gyöngyszemei a hazai filmgyártásnak. Te ismered őket? Tesztelt le mesekvízünkben.

Dániel Viktória

Az ezred forduló előtti magyar rajzfilmek tagadhatatlan gyöngyszemei a hazai filmgyártásnak. A számos népszerű saját sorozat mellett, azonban akadtak szintén ikonikus külföldi mesék, amik szintén meghódították a nézők szívét. Ilyen retro mese például a Kisvakond, a Pumukli, a Runcájsz vagy a Lolka és Bolka. Ikonikus mesék, te tudod a megoldásokat?

Mesekvíz: Az ezred forduló előtti magyar rajzfilmek tagadhatatlan gyöngyszemei a hazai filmgyártásnak. Ilyen volt a Pumukli is.

Mesekvíz: te menyire ismered az alkotásokat?

A hazai televízióban is nagy népszerűségnek örvendő rajzfilmek nemzetközileg is komoly sikereket értek el. Például a Kisvakond máig legismertebb első darabot „A vakond nadrágja” címmel a Velencei Filmfesztiválon mutatták be, ahol első díjjal jutalmazták. Lolkának és Bolkának saját szobra van Lengyelországban. A Runcájszt pedig hamarosan a Vaskakas Bábszínház is műsorára tűzi.

Tedd próbára tudásod ezekkel az ikonikus retró mesékkel.

Íme kvízünk:

1.
A Pumukli kalandjai című mesében mi az asztalos mester teljes neve?
2.
Ki varrta meg a kisvakond nadrágját a mesében?
3.
Hogy hívják Rucájsz feleségét?
4.
Lolka és Bolka kincset keres a mese egyik részében. Mit találnak?
5.
Miért vált láthatóvá Pumukli az öreg cipészmesternek?
6.
Mi Runcájsz eredeti foglalkozása?
7.
Melyik fiú Lolka és melyik Bolka?
8.
Kisavakond megment egy halat a félelmetes csukától. Hogyan hálálja meg a hal?

 


 

