56 perce
Te mennyire ismered a retro meséket? - Tesztelt le magad rendhagyó kvízünkben
Az ezredforduló előtti magyar rajzfilmek tagadhatatlan gyöngyszemei a hazai filmgyártásnak. Te ismered őket? Tesztelt le mesekvízünkben.
Az ezred forduló előtti magyar rajzfilmek tagadhatatlan gyöngyszemei a hazai filmgyártásnak. A számos népszerű saját sorozat mellett, azonban akadtak szintén ikonikus külföldi mesék, amik szintén meghódították a nézők szívét. Ilyen retro mese például a Kisvakond, a Pumukli, a Runcájsz vagy a Lolka és Bolka. Ikonikus mesék, te tudod a megoldásokat?
Mesekvíz: te menyire ismered az alkotásokat?
A hazai televízióban is nagy népszerűségnek örvendő rajzfilmek nemzetközileg is komoly sikereket értek el. Például a Kisvakond máig legismertebb első darabot „A vakond nadrágja” címmel a Velencei Filmfesztiválon mutatták be, ahol első díjjal jutalmazták. Lolkának és Bolkának saját szobra van Lengyelországban. A Runcájszt pedig hamarosan a Vaskakas Bábszínház is műsorára tűzi.
Különleges játékok a premier előtt a Vaskakas Bábszínházban
Tedd próbára tudásod ezekkel az ikonikus retró mesékkel.
Íme kvízünk: