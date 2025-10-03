A mellrák időben felismerve gyógyítható, mégis sokan halogatják a szűrést

A Budai Egészségközpont szakértője a mellrák világnapjához és az októberi, nemzetközi mellrák-ellenes hónaphoz kapcsolódva emlékeztet: a betegség időben felismerve jól kezelhető, egyre nagyobb a gyógyulás esélye, és a modern onkológia ma már személyre szabott, komplex megoldásokat kínál. Ezért kulcsfontosságú, hogy minél korábban derüljön ki, ha baj van. Sok nőre jellemző, hogy halogatják az első szűrővizsgálatot – sokszor félelemből, máskor tévhitek miatt. Egyesek tartanak a fájdalomtól, mások attól, hogy rossz hírt kapnak, és adott esetben a családban történt halálesetek is visszatartják őket. Ezenkívül a kulturális minták is szerepet játszanak: van, aki úgy gondolja, „ha nem beszélünk róla, nincs is probléma” – írja közleményében az egészségközpont.

Mellrák: időben felismerve gyógyítható

„A félelem érthető, de a bizonytalanság sokkal veszélyesebb” – hangsúlyozza dr. Kocsis Judit, a Budai Egészségközpont onkológusa. A szakember szerint sokan még mindig a 20–30 évvel ezelőtti tapasztalatok alapján ítélik meg a betegség kimenetelét, holott ma már összehasonlíthatatlanul több, személyre szabott lehetőség áll rendelkezésre. „Manapság például sok esetben már nem alkalmazunk kemoterápiát, csak endokrinterápiát a korai betegség ellátása során” – teszi hozzá.

A szűrővizsgálat ellen szóló egyik leggyakoribb, súlyos tévhit, hogy a mammográfiás vizsgálat fokozza a rákos sejtek terjedését, illetve az áttétképződést. Ám az összenyomás épp a pontos ábrázolást szolgálja, a vizsgálat biztonságos. Kifejezetten veszélyes hiedelem továbbá, hogy „elég az alternatív/‘természetes’ kezelés.”: a növekvő daganatot nem gyógyítják borogatások vagy gyógyteák, az onkológia késleltetése csak rontja az esélyeket. Emellett az is jellemző, hogy sokan azt hiszik, ütéstől vagy sérüléstől kialakulhat mellrák. Ez nem igaz: egy sérülés nem okoz daganatot; gyakran csak ráirányítja a figyelmet egy már jelenlévő csomóra. „A tévhitek sokszor nagyobb kárt okoznak, mint maga a betegség: megakadályozzák, hogy időben szakemberhez forduljunk” – mondja dr. Kocsis Judit.