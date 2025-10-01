Teszteltük az új győri Mekit az Árkádban - fotók

Az étterem az Árkád Győr emeletén kapott helyet, így immár mindhárom nagy, hamburgereket kínáló gyorsétteremlánc elérhető itt. Úgy tűnik, a McDonald’s marketingesei nem ijedtek meg Sanders ezredes KFC-jétől és a füstös ízeket kínáló Burger Kingtől sem. A Meki Győrben így már a negyedik helyen eteti az éhes embereket.

A Meki Győrben négy éttermet üzemeltet, az Árkád Győrben nyílt a legújabb. A képen egy Duplasajtos Mc'Royal csábít harapásra.

Fotó: Molcsányi Máté.

Így tudunk rendelni

A sárga M betű nem az éttermek sűrűjében, hanem a ruhás szekció felé haladva tűnik fel. Négy önkiszolgáló érintőképernyőn választhatjuk ki a rendelésünket, de a hagyományos kasszák kedvelőit sem hagyták cserben: személyesen is rendelhetünk és fizethetünk. Készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőség is rendelkezésre áll.

