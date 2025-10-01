október 1., szerda

Most nyílt az Árkádban

16 perce

Teszteltük az új győri Mekit az Árkádban - fotók

Címkék#Meki#McDonald’s#árkád#gyorsétterem#hamburger

Szeptember utolsó napján nyitotta meg kapuit a Meki negyedik győri étterme. Kipróbáltuk az új McDonald’sot, a Meki győri egységét az Árkádban.

Pardavi Mariann

Az étterem az Árkád Győr emeletén kapott helyet, így immár mindhárom nagy, hamburgereket kínáló gyorsétteremlánc elérhető itt. Úgy tűnik, a McDonald’s marketingesei nem ijedtek meg Sanders ezredes KFC-jétől és a füstös ízeket kínáló Burger Kingtől sem. A Meki Győrben így már a negyedik helyen eteti az éhes embereket. 

meki győr, hamburger, kfc, burger king, árkád győr
A Meki Győrben négy éttermet üzemeltet, az Árkád Győrben nyílt a legújabb. A képen egy Duplasajtos Mc'Royal csábít harapásra.
Fotó: Molcsányi Máté.

Így tudunk rendelni

A sárga M betű nem az éttermek sűrűjében, hanem a ruhás szekció felé haladva tűnik fel. Négy önkiszolgáló érintőképernyőn választhatjuk ki a rendelésünket, de a hagyományos kasszák kedvelőit sem hagyták cserben: személyesen is rendelhetünk és fizethetünk. Készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőség is rendelkezésre áll.

Nézze meg képgalériánkat az új gyorsétteremről:

Kipróbáltuk az új győri Mekit az Árkádban

Fotók: Molcsányi Máté

Nem hozzák asztalhoz

Fizetés után blokkot kapunk, amelyen számsor szerepel. Amint elkészül a rendelésünk, a falra helyezett monitoron jelenik meg a szám, majd a pulton átvehetjük az ételt. Elfogyasztani az Árkád közös étkezőasztalainál tudjuk.

Ezt tapasztaltuk

Ottjártunkkor gördülékeny kiszolgálást tapasztaltunk, nyoma sem volt annak, hogy mindössze egy napja tartanak nyitva.

Meki Győrben, ötödjére

A világ egyik legjelentősebb globális étteremláncának győri terjeszkedése ezzel nem áll meg: már zajlanak a munkálatok az ETO Park területén, ahol várhatóan még idén megnyílik az ötödik Meki is.

 

