Teszteltük az új győri Mekit az Árkádban - fotók
Szeptember utolsó napján nyitotta meg kapuit a Meki negyedik győri étterme. Kipróbáltuk az új McDonald’sot, a Meki győri egységét az Árkádban.
Az étterem az Árkád Győr emeletén kapott helyet, így immár mindhárom nagy, hamburgereket kínáló gyorsétteremlánc elérhető itt. Úgy tűnik, a McDonald’s marketingesei nem ijedtek meg Sanders ezredes KFC-jétől és a füstös ízeket kínáló Burger Kingtől sem. A Meki Győrben így már a negyedik helyen eteti az éhes embereket.
Így tudunk rendelni
A sárga M betű nem az éttermek sűrűjében, hanem a ruhás szekció felé haladva tűnik fel. Négy önkiszolgáló érintőképernyőn választhatjuk ki a rendelésünket, de a hagyományos kasszák kedvelőit sem hagyták cserben: személyesen is rendelhetünk és fizethetünk. Készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőség is rendelkezésre áll.
Fotók: Molcsányi Máté
Nem hozzák asztalhoz
Fizetés után blokkot kapunk, amelyen számsor szerepel. Amint elkészül a rendelésünk, a falra helyezett monitoron jelenik meg a szám, majd a pulton átvehetjük az ételt. Elfogyasztani az Árkád közös étkezőasztalainál tudjuk.
Ezt tapasztaltuk
Ottjártunkkor gördülékeny kiszolgálást tapasztaltunk, nyoma sem volt annak, hogy mindössze egy napja tartanak nyitva.
Meki Győrben, ötödjére
A világ egyik legjelentősebb globális étteremláncának győri terjeszkedése ezzel nem áll meg: már zajlanak a munkálatok az ETO Park területén, ahol várhatóan még idén megnyílik az ötödik Meki is.
