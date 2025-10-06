Olvasói felvétel
48 perce
Meghitt pillanatok - 55 éves érettségi találkozót rendezett a győri iskola
A Győri Közgazdasági Iskola Pénzügyi Tagozatán 1970-ben végzett IV/B osztályos tanulók 55. éves érettségi találkozót rendeztek a napokban. A találkozó jó hangulatban zajlott a Győri Zöldfa étteremben, amelyen 12-en vettek részt. "Öten betegség miatt nem tudtak megjelenni, négy osztálytársunk pedig korábban elhunyt, emléküket megőrizzük" –írja Szücsné Kovács Bernadett olvasónk.
Fényképet is küldött a találkozóról:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre