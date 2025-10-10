MÁV: családi nap a Gyermekvasúton, készüljenek a gőzmozdonyok szerelmesei

Ezen a hétvégén nemcsak kirándulással érdemes összekötni a gyermekvasutazást, mivel más programok is fogadják az érdeklődőket: szombaton 10-16 óráig családi napot tartanak Hűvösvölgyben. Az állomás melletti fogadóparkban a MÁV igazi vásári vigadalommal várja a családokat: lesz kezeslábas játszóház, kosárhinta, ládaderbi, beöltözés népviseletbe, vásári játékudvar, cipósütés, hajfonás, kézműves árusok, mesemondás és alkotóház nemezeléssel, kosárfonással, csuhébaba készítéssel. A vonatokért rajongókat a terepasztalt is kipróbálhatják. A színpadon egész nap egymást váltják a fellépők: gyermekműsorok, néptánc, interaktív népmese idézi az igazi vásári hangulatot. A hűvösvölgyi programok díjmentesek –írja honlapján a MÁV.

MÁV: gőzmozdonyok teszik felejtetlenné az utazást

A Hűvösvölgy és Széchenyihegy közötti személyvonatok egész nap 40-50 percenként indulnak, de akik a hűvösvölgyi programok forgatagából szeretnének csak egy rövidebb utazást tenni, számukra előnyös, hogy a vonal alsó szakaszán betétjáratok is közlekednek, így Hűvösvölgy és Szépjuhászné között sűrített menetrend szerint, 20-30 percenként járnak a vonatok. A hagyományos, a mindennapi forgalomban megszokott szerelvényeken kívül ritkábban látható nosztalgiajárművek is forgalomba állnak (gőzmozdony, lillafüredi motorkocsi, C50-es kismozdony). A hűvösvölgyi családi programok mellett érdemes sétát tenni az őszi erdőben, akár több szakaszon is vonatra szállva – ehhez a MÁV applikációban többszöri utazásra felhasználható napijegyek is vásárolhatók. Hűvösvölgy, Szépjuhászné és Széchenyihegy állomáson a kisvasútra jegyet vásárolni akár OTP SZÉP kártyával is lehet.

Az adott napi menetrend és a program részletei elérhetők a Gyermekvasút honlapján.

A gőzmozdonyok szerelmesei ezen a hétvégén szombaton a Hűvösvölgy-Szépjuhászné szakaszon, vasárnap pedig a megszokott rend szerint a teljes vonalon utazhatnak a nosztalgiajárattal.

