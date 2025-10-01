október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges helyszíneken

18 perce

Már lehet regisztrálni az Erőművek Éjszakájára

Címkék#Erőművek Éjszakája#energia#rendezvény

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) idén október 17-én rendezi meg az Erőművek Éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínen pillanthatnak be a mindennapjaink kényelmét és az ország működését biztosító energia- és közműszolgáltatók világába. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni október 1-jétől a weboldalon lehet.

Kisalföld.hu
Már lehet regisztrálni az Erőművek Éjszakájára

Forrás: Erőművek Éjszakája

Fotó: Dutkay Péter

A MEKH és csatlakozó partnerei október 17-én – immáron hatodik alkalommal – újra különleges helyszínekkel várják a látogatókat hazánk legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari eseményére. Az Erőművek Éjszakája idei programjaihoz már csaknem 50 hazai energiatermelő és közműszolgáltató cég csatlakozott, amelyek egy napra ismét megnyitják kapuikat az érdeklődők előtt.

A szervezett bejárásokon a regisztrált látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz- és olajipari társaságok, a víziközműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és -feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe.

Idén több új helyszín is csatlakozott a programhoz, melynek köszönhetően megtekinthető majd a püspökszilágyi rádióaktívhulladék-tároló létesítmény, a hazai villamosenergia-rendszer működését irányító vezénylőterem, hazánk legnagyobb olajfinomítója, és leereszkedhetnek a látogatók egy közműalagútba is.

Az Erőművek Éjszakáján a látogatók szakértő vezetők segítségével ismerhetik meg az energiaipari és közműszolgáltató létesítményekben zajló munka háttérfolyamatait, illetve a berendezések működését. A program évről évre egyre növekvő népszerűségnek örvend, országszerte több ezer látogatót vonz, ezért a kiválasztott helyszínekre érdemes mielőbb regisztrálni.

A rendezvény kiemelt célja, hogy bemutassa, hogyan jut el a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen villamos energia, földgáz, tiszta víz és meleg az otthonainkba, valamint hogyan zajlik a háztartási és ipari hulladékok feldolgozása. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy erőforrásaink végesek, ezért környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni az energiával.

Az esemény a pályaválasztás előtt álló fiataloknak is tartogat lehetőségeket, akik az egyes helyszíneken első kézből szerezhetnek tapasztatokat az adott szektor működéséről, az ott dolgozókat érintő kihívásokról és megoldásokról.

Távhőszolgáltatás Napja

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) idén is csatlakozik az Erőművek Éjszakája programjaihoz, és a rendezvénnyel egy napon, október 17-én rendezik meg a Távhőszolgáltatás Napját. A távhőszolgáltatók és távhőtermelők ország számos pontján várják a látogatókat üzembejárásokkal, közösségi programokkal, amelyekkel kapcsolatban részleteket a https://tavho.org/rendezvenyeink/tavhoszolgaltatas-napja oldalon találhatunk.

Az Erőművek Éjszakájának nagykövete, Gyetván Csaba

Az Erőművek Éjszakáját idén is Gyetván Csaba műsorkészítő, a program nagykövete népszerűsíti, aki az eseményt megelőzően több olyan helyszínen is járt, amelyeket október 17-én személyesen is felkereshetnek a látogatók. Kedvcsináló bejelentkezései elérhetők a MEKH Facebook-oldalán, valamint Csaba saját felületein.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egyes helyszínekre október 1-től lehet regisztrálni a weboldalon. Érdemes követni a MEKH Facebook-oldalát is, ahol a szervezők további érdekességeket osztanak meg.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu