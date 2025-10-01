Már lehet regisztrálni az Erőművek Éjszakájára

A MEKH és csatlakozó partnerei október 17-én – immáron hatodik alkalommal – újra különleges helyszínekkel várják a látogatókat hazánk legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari eseményére. Az Erőművek Éjszakája idei programjaihoz már csaknem 50 hazai energiatermelő és közműszolgáltató cég csatlakozott, amelyek egy napra ismét megnyitják kapuikat az érdeklődők előtt.

A szervezett bejárásokon a regisztrált látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz- és olajipari társaságok, a víziközműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és -feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe.

Idén több új helyszín is csatlakozott a programhoz, melynek köszönhetően megtekinthető majd a püspökszilágyi rádióaktívhulladék-tároló létesítmény, a hazai villamosenergia-rendszer működését irányító vezénylőterem, hazánk legnagyobb olajfinomítója, és leereszkedhetnek a látogatók egy közműalagútba is.

Az Erőművek Éjszakáján a látogatók szakértő vezetők segítségével ismerhetik meg az energiaipari és közműszolgáltató létesítményekben zajló munka háttérfolyamatait, illetve a berendezések működését. A program évről évre egyre növekvő népszerűségnek örvend, országszerte több ezer látogatót vonz, ezért a kiválasztott helyszínekre érdemes mielőbb regisztrálni.

A rendezvény kiemelt célja, hogy bemutassa, hogyan jut el a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen villamos energia, földgáz, tiszta víz és meleg az otthonainkba, valamint hogyan zajlik a háztartási és ipari hulladékok feldolgozása. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy erőforrásaink végesek, ezért környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni az energiával.

Az esemény a pályaválasztás előtt álló fiataloknak is tartogat lehetőségeket, akik az egyes helyszíneken első kézből szerezhetnek tapasztatokat az adott szektor működéséről, az ott dolgozókat érintő kihívásokról és megoldásokról.

Távhőszolgáltatás Napja

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) idén is csatlakozik az Erőművek Éjszakája programjaihoz, és a rendezvénnyel egy napon, október 17-én rendezik meg a Távhőszolgáltatás Napját. A távhőszolgáltatók és távhőtermelők ország számos pontján várják a látogatókat üzembejárásokkal, közösségi programokkal, amelyekkel kapcsolatban részleteket a https://tavho.org/rendezvenyeink/tavhoszolgaltatas-napja oldalon találhatunk.