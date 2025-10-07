Korrajz a győri Manóajtók története. Biztos, hogy több jószándékú ember él a földön - hazánkban, meg Győrben, meg a Szent Imre utcában - mint kevésbé jó szándékú. De mindig akad, aki nem bír mit kezdeni az indulataival, sebzettségeivel. Történt, hogy egy győri kisfiú, név szerint Kristóf, Manóajtókat alkotott, kézzel, saját kútfőből, aztán azokat elhelyeztette két győri parkban, az Erzsébet-ligetiben, majd a Malom-ligetiben. Ennek híre ment, mint ahogy hamarosan annak is, a remekművek közül nem egyet megrongáltak, vagy éppen volt, amelyik szőrén-szálán el is tűnt a helyéről.

Manóajtók Győrben, sebzetten és rongálva

Külön írást érdemel, hogy milyen elismerésáradatot váltott ki a közösségi (ám nevével ellentétben inkább elidegenítő) oldalakon az, hogy valaki képes önállóan gondolkodni, alkotni, művészkedni. Nagy sikert aratott, és bár talán maga a művész sem gondolta volna, a házikók élete elindult egy sajátos úton. Számosan nekibuzdultak: így kislányok vittek a házakhoz gesztenyéből összerakott emberkéket, vagy éppen tollakat, de olyan is volt, aki úgy vélte, jó ötlet egy Kínában gyártott tucatszuvenírt, a spanyolországi Leon katedrálisának emlékmakettját az egyik háziük előtt hagyni. Hozzáraktak ezt és azt, például köszönőlevelet is. Aztán olyan is volt, aki rongált, tépett, mert nem bírt indulataival, azzal, más szépet alkotott. Talán megmaradt abban a korban, amikor az volt a szállóige: amit lehet, elviszek, amit nem véd senki és semmi, az az enyém, és hazaviszem. Azért bízom benne, mindez nem szegi kedvét Kristófnak, a kisfiúnak, és marad olyan eredeti, amilyen most. Szükségünk van rá, hiszen példája mutatja: akár így is terjedhet a kultúra. Egyetlen ember kezdeményezése által, önerőből. Csak így tovább, Kristóf!