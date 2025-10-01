Kristóf készít lakhelyet a manóknak a győri ligetekben - képgaléria

– Az ötlet kapcsán egyeztettünk a püspökerdei manóajtók készítőjével is, innét tudtunk meg, hogy a Győr-Szoltól kell engedélyt kérnünk a kihelyezéshez.

Kristóf nagyon gyorsan dolgozott, több alapanyaggal is kísérleteztünk, de kedvence a tejes és a rizses doboz, valamint botokat és kavicsokat is használ az ajtókhoz – mesélte a nagymama.

– Minden második nap igyekszem eljönni és ellenőrizni az ajtókat és Kristóf is jön, amikor tud, de természetesen első az iskola.

A fiatal alkotó felkérték, hogy az októberi XX. Győri Díszmadár kiállítás és Családi Napokra is készítsen néhány ajtót, amikkel játékra invitálják majd, az eseményre érkező gyerekeket.

Az Erzsébet-ligetben játszó gyerekek rengeteg gesztenyével kedveskedtek a manóknak.

Fotó: Molcsányi Máté

Nem mindenki vigyáz az ajtókra

A ligetben játszó gyerekek többsége kíváncsian szemléli meg a fák tövében megbújó ajtócskákat. Azonban nem mindenki ilyen illedelmes, a Malom-ligetben több házikót is megrongáltak, a manók sírtak és a költözésen is elgondolkoztak.

Az egyik kommentelő szemtanúja volt az egyik rongálásnak, amit egy gyerek követett el és a szülő sem szólt rá arra hivatkozva hogy "ha nem az ő gyereke teszi tönkre, akkor majd valaki más."

Pedig Kristóf és nagymamája lelkiismeretesen gondozzák a manóajtókat és minden itt lakó manó nevét tudják. Kristóf néha bosszankodik, ha azt látja, hogy valaki szemetet dobált a manók ajtajába.