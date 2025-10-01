3 órája
Kristóf készít lakhelyet a manóknak a győri ligetekben - képgaléria
Itt is ott is apró kis ajtókba botlik az ember a győri ligetekben. Azt beszélik manók költöztek a fák tövébe és egy kisfiú csinál nekik seprűt papucsot, ki padot, hogy jól érezzék magukat itt.
Szívmelengető ötlettel állt elő egy fiatal. Kalmár Kristóf fejéből gesztenye szedés közben pattant ki az ötlet, néhány manót költöztet a győri ligetekbe. Egy hét alatt számos manó ajtó készült el, melyek már ez alatt a néhány hét alatt, mióta láthatóak rengeteg gyereknek és felnőttnek szereztek vidám pillanatokat.
15 manó ajtó a ligetekben
A győriek számára nem ismeretlenek a manóajtók, a Püspökerdőben az egyik tanösvényét már belakták a csalafinta kis lények, sőt a városba is költözött egy pár. Most az Erzsébet-ligetet és a Malom-ligetet vették célba, Kristóf eddig 15 ajtót készített el, javarészt természetes alapanyagokból, amelyek megtalálásához kis segítséget is hagyott a Győr, a csodák városa Facebook oldalon. Hétfőn nagymamájával Beledi Mártával és két testvérével ellenőrizte az Erzsébet-ligetben lévőket. A kis manókan a gyerekek rengeteg gesztenyét gyűjtöttek télre, amelyet az ajtók előtt hagytak.
Tekintse meg Molcsányi Máté által készült képgalériánkat!
Kristóf készít lakhelyet a manóknak a győri ligetekbenFotók: Molcsányi Máté
– Az ötlet kapcsán egyeztettünk a püspökerdei manóajtók készítőjével is, innét tudtunk meg, hogy a Győr-Szoltól kell engedélyt kérnünk a kihelyezéshez.
Kristóf nagyon gyorsan dolgozott, több alapanyaggal is kísérleteztünk, de kedvence a tejes és a rizses doboz, valamint botokat és kavicsokat is használ az ajtókhoz – mesélte a nagymama.
– Minden második nap igyekszem eljönni és ellenőrizni az ajtókat és Kristóf is jön, amikor tud, de természetesen első az iskola.
A fiatal alkotó felkérték, hogy az októberi XX. Győri Díszmadár kiállítás és Családi Napokra is készítsen néhány ajtót, amikkel játékra invitálják majd, az eseményre érkező gyerekeket.
Nem mindenki vigyáz az ajtókra
A ligetben játszó gyerekek többsége kíváncsian szemléli meg a fák tövében megbújó ajtócskákat. Azonban nem mindenki ilyen illedelmes, a Malom-ligetben több házikót is megrongáltak, a manók sírtak és a költözésen is elgondolkoztak.
Az egyik kommentelő szemtanúja volt az egyik rongálásnak, amit egy gyerek követett el és a szülő sem szólt rá arra hivatkozva hogy "ha nem az ő gyereke teszi tönkre, akkor majd valaki más."
Pedig Kristóf és nagymamája lelkiismeretesen gondozzák a manóajtókat és minden itt lakó manó nevét tudják. Kristóf néha bosszankodik, ha azt látja, hogy valaki szemetet dobált a manók ajtajába.
– Szerencsére rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, aminek Kristóf nagyon örült, volt, aki például egy pici levelet hagyott az egyik ajtóban. Jelenleg október 31-ig lehetnek kint az ajtók, mert utána munkálatok kezdődnek a ligetben, de tavasszal szeretnénk, ha visszatérhetnének lakhelyükre a manócskák.