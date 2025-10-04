Cuki cicák aranyozzák be a hétvégét, szívmelengető fotókat hoztunk a Győri nemzetközi macskakiállításról

Mindkét napon délelőtt 10 órától várják látogatókat, akik a legcukibb cicákat csodálhatják meg október első hétvégéjén. A macskakiállítás nem csak a cicákról szól, lesznek bemutatók, az adott fajtát tenyésztők beszélnek érdekességekről, de mindenki tanulhat a cicák tartásáról, felkészítésükről, táplálásukról.

Macskakiállítás Győrben: Tizenkét ország 300 különböző cicáját csodálhatják meg érdeklődők a Molnár Vid művelődési központban.

Fotó: Molcsányi Máté

Macskakiállítás: bírálják is a cicákat

A bemutatókat kötetlen formában rendezik, így az eseményen bárki kérdezhet a Győri nemzetközi macskakiállításon. Természetesen bírálják is a macskákat. Megnézheted a cicakellékeket is, van itt fekhely, alom, játék, táplálék, csupa macskás termék. Szombaton és vasárnap is este 6 óráig tartanak nyitva.

Fantasztikus fotókat hoztunk az első napról: