Cuki cicák aranyozzák be a hétvégét, szívmelengető fotókat hoztunk a Győri nemzetközi macskakiállításról
A hétvégén rendezik a Győri nemzetközi macskakiállítást a Molnár Vid művelődési központban. Tizenkét ország 300 különböző cicáját csodálhatják meg érdeklődők. Fantasztikus fotókat hoztunk a macskakiállítás első napjáról.
Mindkét napon délelőtt 10 órától várják látogatókat, akik a legcukibb cicákat csodálhatják meg október első hétvégéjén. A macskakiállítás nem csak a cicákról szól, lesznek bemutatók, az adott fajtát tenyésztők beszélnek érdekességekről, de mindenki tanulhat a cicák tartásáról, felkészítésükről, táplálásukról.
Macskakiállítás: bírálják is a cicákat
A bemutatókat kötetlen formában rendezik, így az eseményen bárki kérdezhet a Győri nemzetközi macskakiállításon. Természetesen bírálják is a macskákat. Megnézheted a cicakellékeket is, van itt fekhely, alom, játék, táplálék, csupa macskás termék. Szombaton és vasárnap is este 6 óráig tartanak nyitva.
Fantasztikus fotókat hoztunk az első napról:
Szívmelengető fotókat hoztunk a Győri nemzetközi macskakiállítás első napjárólFotók: Molcsányi Máté
Különleges cicák érkeznek a nemzetközi macskakiállításra Győrbe